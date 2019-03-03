كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 من عناصر قوات الأمن الهندية وإصابة 8 آخرين فى اشتباكات بكشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى خمسة أفراد من قوات الأمن الهندية مصرعهم وأصيب 8 آخرون خلال اشتباكات مع مسلحين امتدت لـ60 ساعة فى مقاطعة "كوبوارا" بالشطر الهندى من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة (إن دى تى فى) الإخبارية الهندية اليوم الأحد، أن جنديا من قوة الشرطة الاحتياطية المركزية توفى اليوم متأثرا بالجروح التى لحقت به يوم الجمعة الماضية عند بدء الاشتباكات مع المسلحين، فضلا عن مصرع 4 آخرين فى وقت سابق.

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وذكرت مصادر بالشرطة الهندية أنه لم يتضح بعد عدد المسلحين الذين قتلوا أو الذين ما زالوا يختبئون فى المبانى السكنية بموقع الاشتباكات، إلا أن إطلاق النار توقف خلال الليل ولا تزال عمليات التفتيش جارية.. فيما أشارت القناة إلى أن مدنيا لقى مصرعه وأصيب آخرون جراء الاشتباكات التى نشبت الجمعة الماضية.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".