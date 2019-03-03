كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم للقاعدة شمال حماة.. ومقتل 21 عنصراً من النظام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 21 عنصرًا من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له بهجوم شنه إرهابيون على صلة بالقاعدة فجر الأحد على نقاط عسكرية في شمال محافظة حماة وسط البلاد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد: "قتل فجر اليوم 21 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لهم بهجوم لمجموعة إرهابية على نقطتين في محور المصاصنة في ريف حماة الشمالي، كما قتل في الهجوم 5 متطرفين"، لافتاً إلى أنها "من أكبر الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام منذ اتفاق الهدنة".