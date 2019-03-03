كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجارديان": "حزب" الله مسيطر على كل شيء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار تقرير بريطاني صدر مؤخرا عن لبنان، أن تنظيم "حزب الله" اللبناني بات يتحكم بمفاصل والأوضاع في العاصمة اللبنانية بيروت أكثر من أي وقت مضى.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن "حزب الله" اللبناني أكبر من أي وقت مضى في بيروت حتى بعد اتخاذ بريطانيا قرارا بوضع الحزب على لائحة الإرهاب.

Advertisements

ولفتت الصحيفة أن الإعلان البريطاني الأخير بشأن الذراع السياسي لـ "حزب الله" على أنه تنظيما إرهابيا ينسجم مع سعي الولايات المتحدة إلى عزل إيران، التي بدورها انتقدت القرار واعتبرته تجاهلا متعمدا لقطاع واسع من الشعب اللبناني وكذلك للموقف القانوني للتنظيم في الهيكل السياسي والإداري في لبنان.

وأوضحت "الجارديان" أن في بيروت، يملك حزب الله ثلاث حقائب وزارية، ويشغل معه الحلفاء حوالي 70 مقعدا في البرلمان الذي يبلغ إجمالي عدد مقاعده 128. وبهذا يكون له الفصل في أهم قرارات الحكومة الجديدة الهشة".