كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استئناف الرحلات الجوية بمطار مدينة لاهور الباكستانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الطيران المدنى فى باكستان استئناف العمليات الجوية فى مطار علامة إقبال الدولى بمدينة "لاهور" اليوم الأحد، بعد تعليقها لأكثر من 72 ساعة، حيث أغلقت باكستان مجالها الجوى عقب تصاعد التوترات مع جارتها الهند.

وأفادت هيئة الطيران المدنى - حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الإخبارية الباكستانية - بأنه تم استئناف الرحلات الجوية الداخلية والدولية فى مطار لاهور فى تمام الساعة السادسة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، مضيفة أنه تم إخطار جميع شركات الطيران بشأن استئناف العمليات الجوية.

وأشارت القناة إلى أنه لم يتم فتح مطار ملتان الدولى بمدينة "ملتان" فى إقليم البنجاب أمام الرحلات التجارية بعد، مضيفة أن إغلاق المطار سيستمر حتى الرابع من مارس، وذلك حسبما ذكرت مصادر للقناة.

وكان قد تم استئناف الرحلات الجوية فى مطارات مدن "كراتشى وإسلام آباد وبيشاور وكويتا" أمس الأول الجمعة.

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وكانت باكستان قد أغلقت مجالها الجوى عقب قيام سلاح الجو الباكستانى بإسقاط طائرتين هنديتين فى المجال الجوى للبلاد واعتقال طيار هندى الأربعاء الماضي، إلا أنها قامت بإطلاق سراحه يوم الجمعة الماضية فى "بادرة سلام" لتهدئة التوترات بين الجارتين النوويتين.

يشار إلى أن التوتر تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحارى شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه فى 14 فبراير الجارى وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدى جماعة متشددة تتمركز فى باكستان .. وألقت نيودلهى باللوم على إسلام أباد التى نفت أى دور لها فى الهجوم.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".