كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الدورة الـ29 للاتحاد البرلماني العربي في عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت في عمان اليوم، أعمال الدورة الـ29 للاتحاد البرلماني العربي، برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وتجري أعمال الدورة الحالية، تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، ويشارك في فعالياتها رؤساء 17 برلماناً عربيا، وممثلون عن بقية البرلمانات العربية.

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ويؤكد الجانب الأردني، على أن هذه المشاركة الواسعة، تدل على مدى الثقة والمكانة التي يحظى بها الأردن بين أشقائه العرب.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، إن الدورة تجري في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، وهناك ملفات عالقة تتطلع الشعوب العربية لحلها.