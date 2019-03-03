كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مسجد البحر في طبرية.. جدل يتجدد بعد الاحتجاجات على انتهاك البلدية الإسرائيلية لمدينة طَبَرية لمسجد البحر، توصل أعضاء لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين داخل اسرائيل إلى اتفاق مع رئيس البلدية، ينص على إلغاء مشروع تحويل المسجد إلى المتحف. الفيديو التالي لموقع “سكاي نيوز” يسلط الضوء على هذا المسجد:

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