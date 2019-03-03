ابن خنيفرة يخطف لقب “ستاند آب”.. نال 20 مليونا وقاعدة جماهيرية واسعة

حقق الكوميدي الشاب زكرياء أورسام، لقب النسخة الثالثة من برنامج “ستانداب” لاكتشاف المواهب الكوميدية، الذي يبث على القناة الأولى.

وخطف ابن مدينة خنيفرة اللقب، بعدما حصل على أعلى نسبة تصويت من طرف الجمهور، ليتفوق على منافسيه الثنائي، عبد الفتاح، ويونس، والثنائي الآخر أيوب، وحميد، إضافة إلى الكوميدي عبد الله البركاوي.

ونال صاحب اللقب جائزة 20 مليون سنتيم، إضافة إلى كسبه قاعدة جماهرية كبيرة، ما سيفتح له الباب أمام احتراف الكوميديا.

وحققت “سكيتشات”، زكرياء أورسام، نسب مشاهدة عالية على “يوتيوب”، ووجدت في قائمة “الطوندونس” في كثير من المرات.

وحضر البرايم النهائي الفنانة دنيا باطمة، والفنان الشاب يونس، إضافة إلى مجموعة “أش كاين”.