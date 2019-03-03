الاتحاد الإفريقي يحدد موعد مواجهة المنتخب المغربي أمام الجزائر

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موعد المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي المحلي بنظيره الجزائري، في إطار الدور الحاسم الإقصائي المؤهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم للمحليين، المزع إقامتها عام 2020 في إثيوبيا.
وستقام مباراة الذهاب بالجزائر ما بين 20 و22 شتنبر 2019، في حين سيقام لقاء الإياب بالمغرب ما بين 18 و20 أكتوبر 2019.
ويسعى المنتخب المغربي، الذي توج بالنسخة الماضية، التي أقيمت في المغرب، إلى خطف بطاقة العبور لنهائيات دورة إثيوبيا من أجل الدفاع عن لقبه، وهي المهمة التي لن تكون سهلة أمام منتخب جزائري متمرس.
وتوج المنتخب الوطني بالنسخة الماضية بعد فوزه بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة النهائية التي جمعته بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بنظيره النيجري.
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