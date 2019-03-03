دعوات للمغربيات للإضراب عن “شغل الدار” في 8 مارس والخروج إلى الشوارع

دعت جمعية أطاك نساء المغرب، إلى جعل يوم 8 مارس يوما للإضراب عن العمل المنزلي، دفاعا عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للنساء.

وكشفت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، عن رفضها كل أشكال العنف في الأماكن العامة والخاصة، وضد كل أشكال “التمييز والقهر، والقمع المسلط على النساء”، حيث دعت الجمعية “نساء المغرب” إلى ملئ الشوارع في يوم 8 مارس مع الإضراب عن العمل.

ودعت الجمعية في بلاغها، نساء المغرب من “المضطهدات بالعمل المنزلي، وعاملات المصانع، والخادمات، وعاملات الضيعات، وفلاحات القرى، والتلميذات، والطالبات، والمعطلات، وموظفات القطاع العام إلى ترك الأماكن المعتادة كالبيت، والعمل، يوم 08 مارس، وملء الشوارع”.

وقالت لبنى أرخاوي، عضوة السكرتارية الوطنية لجمعية أطاك، ل”اليوم 24″ أن المرأة المغربية تعاني الاضطهاد والتهميش، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الدولة لا تستجيب لحجم انتظارات الجمعية.

وأكدت المتحدث أن دعوة الإضراب، جاءت ليعرف الجميع حجم ما تعانيه المرأة المغربية من معاناة بين البيت ومقرات العمل، مضيفة أن تحرير المجتمع رهين بتحرير المرأة.