هدم مغسلة سيارات في بيت صفافا لإقامة القطار الخفيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس صباح اليوم الأحد، مغسلة سيارات في بلدة بيت صفافا، بحجة عدم الترخيص.
وأتى هدم المغسلة تمهيدا لمرور خط القطار الخفيف إلى مستوطنة "غيلو" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب القدس.
وقال مواطنون في بيت صفافا، إن الهدم لم يكن بزعم عدم التراخيص، بل هو من أجل تنفيذ مخطط استيطاني لتوسعة الطريق والتمهيد لشق طريق للقطار الخفيف العابر إلى مستوطنة "غيلو" المقامة على أراضي الفلسطينيين قرب بيت صفافا.
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