مدرب ريال مدريد: سنواصل القتال على لقب الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب ريال مدريد الإسباني، سانتياغو سولاري، أن فريقه لن يستسلم في الصراع على حصد لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، رغم الهزيمة بهدف مقابل لا شيء على يد برشلونة في مباراة الكلاسيكو، الليلة الماضية، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الليغا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة، في صدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 48 نقطة في المركز الثالث، ليصل الفارق بين الفريقين إلى 12 نقطة.

وقال سولاري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لقد حاولنا بكل الطرق، ولن نستسلم أبدًا، لعبنا مباراة جماعية وقاتلنا، لكن لم نسجل، وأعتقد أننا قدمنا ما علينا، ويجب أن ننهي هذه الحالة".

وأضاف "علينا أن ننظر إلى ما يمكننا تحسينه والقيام به، الفارق أصبح كبيرًا في الدوري، لا شك في ذلك، لكننا لن نستسلم، وسنواصل القتال في الليغا ودوري الأبطال".

وحول رأيه في أداء الجناح الويلزي غاريث بيل، أجاب الأرجنتيني "أعتقد أنه قام بأشياء كثيرة ورائعة جدًا لهذا النادي، والجميع يستحق الاحترام، رغم أن الجمهور له السيادة في كل ما يقوم به".

وعن سبب تغيير الألماني توني كروس، أوضح "يمكن لأي لاعب البدء أساسيًا أو بديلًا، وأشركت فالفيردي لتنشيط اللعب، والشباب دائمًا يضغطون، واللاعبون صغار السن هم جزء من هذا النادي".

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وتابع مدرب المرينغي "ما كان ينقصنا؟ تسجيل بعض الفرص من الـ20 فرصة التي كانت لدينا، وكانت مباراة متكافئة وتنافسية للغاية".

وأردف سولاري "عدم التسجيل؟ الأمر عبارة عن خطوط، وأحيانًا يتم تفريق خطوطك، ويدافع الخصم بشكل جيد جدًا، وسنعمل على حلها، وسنحاول بكل الطرق".

وردًا على سؤال، أليس بسيطًا أنك تحتاج فقط إلى هدف؟، قال "كرة القدم بسيطة جدًا في بعض الأحيان".

ونفى سولاري، تأثر لاعبيه بلقاء الكأس بعد الخسارة بثلاثية نظيفة على ملعب برنابيو قبل 3 أيام وكشف: "كل مباراة منفصلة عن الأخرى".

واختتم المدرب الأرجنتيني حديثه، عن هجوم الجماهير ضد بيل ودعم إيسكو "الجماهير دائمًا يعبرون عن الكثير من الاحترام، ويريدون أن يرونا منتصرين، وسوف نحاول أن نمنحهم الانتصار في المباراة التالية".

وكان فريق برشلونة، قد واصل إهانة كبرياء الغريم الأزلي ريال مدريد، بعدما ألحق به الخسارة الثانية على التوالي في عقر داره في أقل من 72 ساعة، محققًا الانتصار بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب سنتياغو برنابيو، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ26 من الليغا.