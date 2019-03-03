مستوطنون يقتحمون الأقصى وإبعادات عن المسجد طالت حارسا وسلهب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، أوامر الإبعاد للمقدسيين عن ساحات المسجد الأقصى، فيما اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة لقوات الاحتلال التي واصلت فرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

وجددت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم اقتحاماتها للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، حيث استنفرت الوحدات الخاصة في ساحات الحرم وقامت بإبعاد الفلسطينيين ووفرت الحماية للمستوطنين، خلال جولاتهم الاستفزازية في ساحات الحرم وقبالة مصلى "باب الرحمة، فيما أدى بعضهم صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة.

إلى ذلك، أصدرت سلطات الاحتلال أمرا يقضي بإبعاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس، الشيخ عبد العظيم سلهب، عن ساحات المسجد الأقصى لمدة 40 يوما، وسلمت مخابرات الاحتلال في مركز شرطة "القشلة"، الشيخ سلهب قرارا بالإبعاد، علما أن الاحتلال قام باعتقاله في الأسبوع الماضي لدوره في افتتاح مصلى "باب الرحمة" الذي كان مغلقا منذ العام 2003.

كما سلمت سلطات الاحتلال حارس المسجد الأقصى عرفات نجيب قرار إبعاد عن مركز عمله في المسجد لمدة 6 أشهر.

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واعتقلت شرطة الاحتلال الحارس عرفات قبل أسبوع، وأفرجت عنه بشرط الإبعاد لمدة 7 أيام، فيما استدعته اليوم لتسليمه أمر إبعاد عن الأقصى لستة أشهر، بحجة المشاركة في فتح مصلى "باب الرحمة".

وفي سياق ملاحقة القيادات المقدسية على خلفية فتح مصلى باب الرحمة"، اقتحمتا المخابرات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، منزل عضو مجلس الأوقاف حاتم عبد القادر وتسليمه مذكرة استدعاء للتحقيق في مركز "المسكوبية".

وكان الاحتلال قد اعتقل عددا من موظفي وحراس الأقصى على خلفية المشاركة في فتح مصلى "باب الرحمة"، في الأسبوع، وتسليمهم قرارات إبعاد إدارية عنه لفترات متفاوتة قابلة للتجديد.

ومن أبرز من طالتهم قرارات الاحتلال الشيخ سلهب، ونائب مدير عام دائرة الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات، وغيرهم.