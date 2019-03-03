كفر مندا: المعارضة تفشل المصادقة على ميزانية المجلس المحلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفشلت كتلة المعارضة في مجلس كفر مندا المحلي المصادقة على الميزانية العامة للعام 2019 مساء أمس، السبت.

وكانت جلسة خاصة عقدت بهذا الخصوص مساء، أمس، في قاعة المجلس المحلي، حيث طرحت إدارة المجلس المحلي ممثلة بالرئيس مؤنس عبد الحليم الميزانية المقترح لعام 2019 وقدرها 123.6 مليون شيكل.

وصوّت أعضاء المعارضة وعددهم 7 أعضاء وهم: صالح طه، خالد قدح، زكي مراد، زكي عيساوي، مجدي حوشان، طه زيدان، رائد زيدان ضد إقرار الميزانية فيما صوّت إلى جانبها 7 أعضاء الائتلاف: مصطفى سميح عرابي، جمال حوش، محمد عبد الحليم، محمد قدح، محمود حسين مراد، صبري عبد الحميد والرئيس مؤنس عبد الحليم، وبذلك أُسقطت الميزانية المقترحة.

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ولا تزال كفر مندا متأثرة بأجواء انتخابات السلطة المحلية الأخيرة التي جرت في 30.10.2018 وفاز بها مؤنس عبد الحليم بفارق 26 صوتا فقط عن منافسه علي خضر زيدان.

وشهدت القرية أجواء مشحونة واعتداءات على المواطنين الآمنين وحرمات البيوت، على خلفية الانتخابات المحلية، وفوز الائتلاف بـ6 أعضاء من أصل 13، وفوز المعارضة بـ7 أعضاء في المجلس المحلي، ما يستدعي إلى مد جسور التفاهم والتعاون بين الطرفين، واتخاذ مواقف مسؤولة لإنهاء الخلاف.