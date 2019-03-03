مدرب برشلونة: لقب الليغا لم يحسم بعد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، أن لقب الدوري الإسباني لم يحسم بعد، رغم فوز فريقه في مباراة الكلاسيكو على ريال مدريد بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكر فالفيردي في تصريحات متلفزة "الأمور لم تحسم بعد. المشوار ما زال طويلا، الفارق اتسع إلى 12 نقطة، ولكن علينا أن نتعامل بذكاء".

وأضاف "لم أر لقطة سيرجيو راموس مع ليونيل ميسي، لكن الكلاسيكو كان صعبًا مثلما هو دائمًا".

وتابع "ريال مدريد لم يبتعد عن المنافسة، الفريق الملكي قادر على حصد العديد من النقاط ونفس الحال مع أتلتيكو مدريد".

ويرى فالفيردي أن برشلونة حقق فوزا مستحقا في مباراة قوية وصعبة، منوهًا أن لاعبيه لم يتمكنوا من قتل اللقاء بهدف آخر من الهجمات المرتدة التي لاحت لهم في الشوط الثاني.

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ونوه "كنا متماسكين للغاية في الدفاع، كما أننا سيطرنا بشكل أفضل وحصلنا على فرص أكبر من مواجهة الأربعاء الماضي في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بفوزنا 3-0".

وأشار فالفيردي إلى أن مشاركة الويلزي غاريث بيل على حساب لوكاس فاسكيز، لم تؤثر على برشلونة.

وعن ليونيل ميسي، علق فالفيردي "في كل مرة يستلم الكرة، يُحدث شيئا مميزا، هو لاعب فضائي".

وأتم "سعيد بتواجد إيفان راكيتيتش معنا، يظهر بشكل مميز في المباريات ويستطيع اللعب في عدة مراكز ويمتلك قدرات هائلة".

وساهم الانتصار في اقتراب برشلونة، خطوة كبيرة نحو الحفاظ على لقب الليجا، بعد أن رفع رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة، بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، و12 نقطة عن ريال مدريد ثالث الترتيب.