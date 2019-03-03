250 ألف متظاهر ضد العنصرية في ميلانو

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر عشرات الآلاف، يوم أمس السبت، في مدينة ميلانو الإيطالية رفضا للعنصرية التي تفشت في السنوات الأخيرة ضد المهاجرين واللاجئين.
وشارك في المظاهرة التي جابت شوارع ميلانو نحو 250 ألف شخص، منددين بسياسات الحكومة الشعبوية واليمينية، بعد أن دعت منظمات المجتمع المدني ذات التوجهات اليسارية إلى الاحتشاد.
وفي وسط العاصمة المالية لإيطاليا، هتف المتظاهرون هتافات معادية للعنصرية.
وكان في طليعة المتظاهرين رئيس بلدية ميلانو جوزيبي سالا، الذي قال في تصريحات للصحفيين: "هكذا هي رؤيتنا لإيطاليا. نحن نعيش لحظة كبيرة بالنسبة لدولتنا، ونقطة تحول بالنسبة للمجتمع، ينبغي عدم ترك السياسة للسياسيين، يمكن لميلانو أن تكون دليلا لإيطاليا أخرى".
وأكد البيان الذي ألقي في المظاهرة على إعلان يدعم الحريات الفردية ويرفض كافة أنواع التمايز الطبقي بين الشعب والتفرقة على أساس ثقافي.
وأكد على "ضرورة استحداث سياسات اجتماعية وتعليمية حول حقوق المرأة والبيت والعمل ليس في إيطاليا فحسب بل في كل أوروبا".
تجدر الإشارة إلى أنّ الائتلاف الحاكم في إيطاليا يضم "حزب الرابطة" اليميني المتطرف، المعروف بسياساته المعادية للمهاجرين والمسلمين.
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