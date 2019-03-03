انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تعلق على ضعف تمثيلها بأبوظبي: يليق بالمستضيف والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 11:32 صباحاً - اعتبر أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، أن تمثيل بلاده في المحافل الدولية يليق بالدولة المستضيفة، وذلك رداً على ما ذكره أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، حول وفد الدوحة المشارك في قمة شرم الشيخ، وأعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في أبوظبي.

وقال الرميحي في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "التمثيل القطري يليق بالدولة المستضيفه فهي (الإمارات) لا تستحق أكثر من ذلك، ولكن الاهم هو تأكيد كلمة ممثل دولة قطر وفي عقر داركم على عدم شرعية الحصار والمخالف لكل القيم الإنسانية".

وكان قرقاش وصف تمثيل قطر في المحافل الدولية "بالهامشي"، زاعماً أنه ناجم عن "عزلتها عن محيطها".

وخلال أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي عُقدت في أبوظبي بدولة الإمارات، أمس السبت، أكدت قطر على لسان ممثلها يوسف سلطان لرم، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية القطرية، أن الحوار دون شروط مسبقة هو الحل الأمثل للأزمة الخليجية.