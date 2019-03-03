اختيار 20 مشروعا علميا لتمثيل المملكة في إنتل آيسيف 2019

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اختتمت أمس، ورشة عمل لتأهيل وتدريب الطلاب والطالبات الفائزين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2019” لتمثيل ‏المملكة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة 2019، الذي يقام في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو المقبل.

وشارك في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” في مقر معرض مشكاة التفاعلي لمدة ثلاثة أيام, 16 طالبة و11 طالبا قدموا 27 مشروعا في مجالات: الطاقة الفيزيائية، والطاقة الكيميائية، والطب الحيوي والعلوم الصحية، والعلوم الطبية الانتقالية، والكيمياء، والهندسة البيئية، والهندسة الطبية الحيوية، وعلم الحيوان، وعلم المواد، وعلوم الأرض والبيئة، وعلوم النبات، ونظم البرمجيات.

وخلال الورشة تم العمل على مراجعة المشروعات المشاركة وتطويرها من قبل أعضاء من اللجنة العلمية ولجنة التحكيم في موهبة، لاختيار أفضل 20 مشروعا من حيث قوة المشروع وأصالته

ومهارات الطالب، للمشاركة في إنتل آيسيف 2019.

واستهدفت الورشة التأهيلية تزويد المشاركين الـ27 الفائزين في التصفية النهائية للأولمبياد الوطني لللإبداع العملي “إبداع 2019” بالأدوات والمهارات العلمية اللازمة لتأهيل مشروعاتهم للمشاركة في معرض إنتل آيسيف 2019 وتمثيل المملكة بشكل مشرف واعتلاء منصات التتويج.

وتضمنت الورشة التأهيلية، ورش عمل مركزة لمراجعة عناصر المشروع العلمي، وتدريب الطلاب على مهارات العرض والتقديم، إلى جانب عقد مقابلات فردية للطلبة مع أعضاء اللجنة العلمية

ولجنة التحكيم، لاستعراض المشروع وتقديم الدعم ‏العلمي.

وارتفع عدد المشروعات التي ستشارك بها المملكة في إنتل آيسيف 2019 إلى 20 مشروعا، بزيادة مشروعين عن العام السابق .