شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 مدنيًا بينهم طفلين في قصف للانقلابيين في الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

قُتل وأصيب 12 مدنيًا في قصف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية، استهدف منازل السكان في مدينة التحيتا في الريف الجنوبي لمحافظة لحديدة.

وقالت مصادر محلية:"إن المليشيا الانقلابية، أطلقت أكثر من 40 قذيفة هاون بطريقة عشوائية وهستيرية على مركز مديرية التحيتا، ونجم عنه مقتل مدنيين اثنين وجرح 10 آخرين، جروح بعضهم خطيرة". وجاء الهجوم الحوثي بعد يومين فقط على قصف مماثل، أودى بحياة 5 أطفال في قرية الناصر الأسفل بذات المديرية. وفي مدينة الحديدة مركز المحافظة، شنت المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، قصفًا مدفعيًا عنيفًا على حي المنظر الشعبي بمديرية الحوك جنوب المدينة.

وذكرت المصادر، بحسب موقع /ألوية العمالقة/ التابعة للجيش الوطني اليمني، أن المليشيا استخدمت قذائف الهاون والهاوزر في قصفها الحي السكني، مما أدى إلى تدمير منزل وإحراقه بكل محتوياته، أصيب على إثر ذلك مالكه بجلطة دماغية.