شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يفخخون مخازن الغذاء في الحديدة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، أن المليشيا زرعت ألغامًا وعبوات ناسفة في مخازن الغذاء التابعة للمنظمات الأممية في محافظة الحديدة، في جريمة لم يسبق أن أقدمت عليها أي جماعة في التاريخ غير المليشيات الحوثية الانقلابية.
ودعا الوزير فتح، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، إلى إدانة هذا التصرف الإجرامي الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية، واتخاذ الإجراءات الحازمة والجادة لوقف كافة الأعمال الإرهابية، التي يقوم بها الحوثيون بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية في الحديدة وغيرها من المحافظات غير المحررة.
كما أكد الوزير، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم التي تقوم بها المليشيا بحق الأعمال الإغاثية غير مقبول، مشددًا على ضرورة قيام المنظومة الأممية والدولية بإجراءات فورية تعمل على الإنهاء السريع والفوري لكافة أشكال الانتهاك بحق العملية الإنسانية في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يفخخون مخازن الغذاء في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.