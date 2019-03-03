18 قتيلاً و12 مصاباً من قوات النظام السوري في هجوم بشمال حماة

جدة - عمرو شويل دمشق- الخليج 365:

أعلنت المعارضة السورية مقتل 18 من القوات الحكومية وإصابة 12 آخرين اليوم الاحد في هجوم بشمال محافظة حماة.وقال مصدر في جيش العزة التابع للجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية: نفذ مقاتلون تابعون لأنصار التوحيد هجوماً فجر اليوم مستغلين الاحوال الجوية على نقاط للقوات الحكومية السورية في قرية المصاصنة وخربة المصاصنة في ريف حماة الشمالي ما أدى إلى مقتل 18 عنصراً بينهم ضابطان وإصابة 12 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة.

وأكد المصدر أن الهجوم على نقاط القوات الحكومية والمسلحين الموالين لهم يأتي رداً على القصف المستمر منذ أسبوع على المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة والتي تعرضت لقصف بمئات القذائف الصاروخية والمدفعية .

وتشهد جبهات ريف حماة وادلب توتراً منذ منتصف الشهر الماضي رغم اتفاق شوتشي الذي يقضي بوجود منطقة عازلة ونقاط مراقبة روسية تركية .

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة في محافظة إدلب : أطلقت القوات الحكومية السورية أكثر من 80 صاروخا على مدينة خان شيخون صباح اليوم ، كما طال القصف المدفعي ايضاً بلدة جزريا وسراقب في ريف ادلب الجنوبي الشرقي .