قوات سوريا الديمقراطية تتوقع "معركة حاسمة" ضد داعش

تستعد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية لشن هجوم على مسلحي تنظيم داعش الإرهابي الذين لا يزالون متحصنين في آخر جيب للتنظيم شرقي البلاد.

وقال مرفان قامشلو المتحدث الإعلامي العسكري لقوات سوريا الديمقراطية التي تضيق الخناق على عناصر التنظيم قرب الحدود مع العراق، إن القوات تتوقع "معركة حاسمة" اليوم الأحد بعد تقدم بطيء.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المتحدث خلال وجوده على تلة تطل على قرية الباغوز قوله: "قوات داعش لغمت المنطقة بشكل كثيف جدا. آلاف الألغام موجودة على الطرقات في تلك البقعة الصغيرة".

وخاضت قوات سوريا الديمقراطية معارك على جبهات عدة في العامين الأخيرين ضد تنظيم داعش في سوريا لتضيق عليه الخناق في قرية الباغوز خلال الأيام الماضية التي شهدت عمليات إجلاء للمدنيين وتحرير مقاتليها الذين كانوا مختطفين لدى داعش، في خطوة أخيرة قبل التحرك العسكري والاشتباك مع الدواعش لاستكمال تحريرها نهائيا.