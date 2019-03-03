الصين تحتج على تسليم مديرة هواوي لأمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انتقدت وزارة الشؤون الخارجية الصينية أمس قرار الحكومة الكندية بالمضي قدما في إجراءات عملية تسليم مينج وانتشو، المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، إلى الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانج إن «احتجاز مينج التعسفي يرقى لانتهاك خطير للحقوق القضائية ومصالح المواطن الصيني.

وهذه واقعة سياسية خطيرة». وجدد دعواته للولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب مذكرة اعتقالها بحق مينج التي من المقرر أن تمثل أمام إحدى محاكم كولومبيا البريطانية الواقعة غرب كندا.