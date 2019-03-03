جوايدو يدعو لتحويل كرنفال فنزويلا السنوي إلى احتجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بوينس أيرس

دعا زعيم المعارضة في فنزويلا الذي نصب نفسه رئيسا موقتا، خوان جوايدو، المشاركين في كرنفال في فنزويلا إلى استغلال الاحتفال السنوي للاحتجاج ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال جوايدو بعدما التقى بالرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في بوينس أيرس «سنحول تقليد الكارنفال إلى عمل احتجاجي كبير».

والتقى جوايدو مع رئيس باراجواي ماريو عبده بينيتز أمس الأول، ثم التقى مع الرئيس الأكوادوري لينين مورينيو في كيتو أمس، ومن المتوقع أن يزور ليما عاصمة بيرو اليوم، وفقا لوسائل إعلام محلية.

يذكر أن جوايدو الذي اعترفت به 60 دولة كرئيس موقت لفنزويلا، يجري حاليا جولة في دول أمريكا الجنوبية مع سعيه لتعزيز العلاقات معها.

وفي الإطار نفسه، أكد وزير التنمية الألماني جيرد مولر استعداد بلاده لتقديم مساعدات عاجلة لفنزويلا بقيمة 5 ملايين يورو شريطة تهيئة الظروف المناسبة لاستقبال هذه المساعدات، وقال «يتعين على قيادة رئيس نيكولاس مادورو الآن وقف كل أشكال العنف والسماح بدخول المساعدات إلى البلاد».

تبعات أزمة فنزويلا

3.4 ملايين شخص فروا من العنف

البلاد تعاني نقصا شديدا بالأدوية والمواد الغذائية.

تمتلك فنزويلا أكبر مخزون للنفط في العالم.