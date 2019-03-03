كوريا الشمالية: عرضنا على ترمب تفكيك مجمع يونجبيون النووي كاملا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أكدت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشيه سون هوي أمس أن بلادها اقترحت التفكيك الكامل لمجمع «يونجبيون» بأكمله، وليس فقط أجزاء منه، خلال القمة الأخيرة مع الولايات المتحدة التي عقدت هذا الأسبوع، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه. بي. إس. وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها تشيه سون هوي إلى المراسلين الكوريين الجنوبيين في هانوي حيث يقيم الوفد الكوري الشمالي، وقالت إن كوريا الشمالية أوضحت موقفها، كما نقله وزير الخارجية ري يونج هو الذي قال إن مقترح الشمال لم يكن رفع جميع العقوبات، وإنما بعضها فقط مقابل إغلاق المجمع النووي الرئيس، وهو ما يتعارض مع الرواية الأمريكية لانهيار القمة.

وفيما يتعلق بالتعليقات الأمريكية بأن الشمال عرض تفكيكا جزئيا للمجمع النووي، قالت نائبة الوزير إنها لا تفهم سبب هذه التعليقات، وأنكرت أن يكون الشمال صرح بهذا، وقالت إن بلادها اقترحت التخلي عن المنشأة بكاملها.

وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكر أن كوريا الشمالية اقترحت إغلاق جزء من مجمع «يونجبيون»، مقابل رفع جميع العقوبات الدولية، باستثناء التي تستهدف بشكل مباشر برامج الأسلحة النووية الخاصة بها، وقال إن المعضلة التي تواجه الولايات المتحدة تتمثل في أن كوريا الشمالية لا تبدو مستعدة في هذه المرحلة للتجميد الكامل لبرنامجها النووي.

من جهته، استقل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أمس قطاره للعودة إلى بيونج يانج، مختتما زيارة إلى فيتنام شهدت انهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في هانوي، في أعقاب زيارته لضريح هو شي منه في هانوي، في اليوم الأخير من زيارته لفيتنام.

والتقى كيم جونج أون الرئيس الفيتنامي نجوين فو ترونج أمس الأول بعد يوم من انهيار المحادثات بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.