ترحيب دولي باتفاق السراج وحفتر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ واشنطن رحبت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا بإعلان الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج والقائد العام للجيش خليفة حفتر، يدعو لإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة. وجددت الدول الأربع في بيان نشرته الخارجية الأمريكية التأكيد على دعمها القوي للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، لتخفيف حدة التوتر في البلاد ومساعدة الشعب الليبي على إجراء انتخابات آمنة. وأشادت بالدور القيادي للأمم المتحدة عبر جمع رئيس الوزراء والقائد العسكري، كما رحبت بإعلان حكومة الوفاق الوطني.



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