القبائل تسحق القوات المحيطة بعبدالملك الحوثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نفذت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية عملية الإنزال الخامسة فجر أمس، لإمداد قبائل حجور بمديرية كشر المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي، في محافظة حجة شمال غربي اليمن، بمواد طبية وغذائية ومعدات عسكرية.

وأكد محافظ حجة اللواء الركن عبدالكربم السنيني، وصول تعزيزات كبيرة إلى قيادة المنطقة الخامسة التي وجه بها الرئيس هادي عبدربه، القائد الأعلى للقوات المسلحة لفك الحصار عن أبناء حجور، مشيرا إلى أن «المنطقة العسكرية الخامسة تعمل وفق خطة عسكرية تهدف إلى كسر الحصار عن حجور، والذي سيتم قريبا بمشيئة الله”، لافتا إلى أنهم يشعرون بتبعات هذا الحصار المفروض عليهم، مؤكدا في الوقت ذاته بأنهم قادمون ولن يتركوهم لقمة سائغة لعصابات الحوثي الإرهابية.

وأصدرت الرئاسة اليمنية توجيهاتها بتحريك 6 كتائب من الجيش الوطني لفك الحصار عن قبائل حجور، حيث تتواصل المعارك الشرسة بين قبائل حجور والميليشيات الحوثية، التي حشدت المئات من مقاتليها إلى محيط حجور، وفتحت جبهات من كل اتجاه، لاقتحامها، إلا أنها فشلت.

وكشف مصدر محلي أن قبائل حجور أطلقت على مقاتليها اسم «كتائب الجن» لمواجهة كتائب الموت الحوثية، وأكدت أنها تمكنت من سحقهم بوادي عرام بني شوس بالجهة الجنوبية لجبهة حجور، بعد أن أرسلت قيادة الحوثي كتائب الموت الذي تم تدريبها على يد حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني بهدف هزيمة قبائل حجور، والتي تعد بمثابة القوات الخاصة والنوعية لعبدالملك الحوثي.

ولجأت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران إلى قصف القرى والعزل ومنازل المدنيين بمديرية كشر بحجة لتعويض خسائرها وانكسارها المتواصل أمام قبائل حجور، وتواصل عمليات القصف العشوائي على التجمعات المدنية في قرى العبادلة «الدواقعة» البوابة الجنوبية لمديرية حجور».

من جهته، دعا الشيخ يحيى الحجوري قبائل اليمن وقبائل حجة، إلى الوقوف مع قبائل حجور ضد هجمات واعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية، وأكد في تسجيل صوتي أن نصرة قبائل حجور والوقوف معهم كسر للعدو الذي بغى وتجبر وعاث في الأرض فسادا وخرابا ويسعى لاستعباد الناس وإذلالهم وتهجيرهم من منازلهم.

وعقد مشايخ وقيادات محافظة حجة اجتماعا ضم أكثر من 300 شيخ من مشايخ المحافظة لدعم قبائل حجور التابعة للمحافظة في مواجهتها للميليشيات الحوثية، تحت شعار «حجور تنتصر»، بحضور محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني.

وأقرت قيادتا مقاومة جبن ودمت الضالع، تشكيل مجلس تنسيق برئاسة العميد عبدالله القاضي والشيخ عبدالحكيم العمري نائبا له، بهدف استكمال تحرير ما تبقى من مديرية دمت ومديرية جبن وما بعدهما من الحوثيين.

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