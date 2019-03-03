3402 مستفيد من سلال السعودية الغذائية باليمن وسوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 306 سلال غذائية، تزن 22 طنا و644 كجم على النازحين والمتضررين في قرى الغرزة والذراع والضابرة وبني الزين التابعة لمديرية حرض بمحافظة حجة، يستفيد منها 1,836 فردا، في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني، والتي بلغت حتى الآن 325 مشروعا.
ووزع المركز 783 سلة غذائية، تزن 57 طنا و942 كجم، و1,566 فرشة على العائلات السورية اللاجئة في مدينة طرابلس اللبنانية، ضمن الدعم المقدم من المملكة، ممثلا بالمركز، للتخفيف من معاناة الشعب السوري في بيئات اللجوء.
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