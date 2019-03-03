فرنسا: تخريب نصب تذكاري يهودي في مدينة ستراسبورغ

دبي - بواسطة محمد فارس © Fournis par Euronews SA قالت السلطات المحلية في مدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا إن نصباً تذكاريا لمعبد يهودي دمره النازيون أثناء الحرب العالمية الثانية تم تخريبه بواسطة مجهولين. إعادة تشغيل الفيديو التالي السيستاني يطالب الحكومة العراقية بتعقب محاربي داعش الهاربين كربلاء Euronews Arabia

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كردستان: إطلاق كميات كبيرة من مياه سد دربنديخان خشية انهياره كردستان Euronews Arabia 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي وفتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة الفاعل عبر استخدام كاميرات المراقبة والتحدث إلى شهود عيان لتحديد إذا ما كان "مقصوداً أم عرضياً". إلا أن عمدة المدينة ألان فونتانيل وصف الحادث "بالتخريبي" الذي يحمل "كافة إشارات معاداة السامية". وشهدت المنطقة تخريباً آخراً معاد للسامية يوم 19 فبراير-شباط الماضي حين لُطخت 96 مقبرة برسومات لصلبان معقوفة في مقبرة يهودية شمال ستراسبورغ. إقرأ أيضاً: الطلاء الأحمر يغطي نوافذ السفارة البرازيلية في العاصمة الألمانية هجوم بالضرب المبرح على نائب يميني ألماني ينتمي لحزب البديل

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