بالفيديو.. ثعبان يتسلل إلى غرفة سيدة ويلدغها وهي نائمة

دبي - بواسطة محمد فارس إعادة تشغيل الفيديو التالي 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وبحسب ما نقلت "فوكس نيوز"، فإن كاييو سيدسوفا، 75 عاما، كانت نائمة في سريرها حين دخل الثعبان في الساعات الأولى من الأربعاء الماضي.

وتلمع عينا الثعبان على نحو بارز في مقطع الفيديو المسجل بكاميرا المراقبة، ويبدو الحيوان الزاحف في حالة من التركيز قبل الانقضاض على قدم المرأة.

وما إن لدغ قدم المرأة حتى قامت وتناولت جهاز إضاءة ثم خرجت من الغرفة التي حرص الابن على أن يركب فيها جهاز كاميرا ليطمئن على أمه.

وعقب الخروج من الغرفة، قامت المرأة يإيقاظ ابنها الذي كان في غرفة مجاورة، وصرحت الأم "لقد اعتقد أنني في كابوس، لكني شعرت بألم فظيع في قدمي. أوقدت جهاز الإضاءة ثم أدركت أن شيئا ما يتحرك على الأرض فإذا بي أرى ثعبانا".

ويبدو أن لدغة الثعبان لم تلحق أذى كبيرا بالمرأة إذ سرعان ما ظهرت بجانب ابنها في بهو البيت وهو يحاول سحب الثعبان إلى الخارج بعدما انتقل الحيوان إلى حمام البيت.