الحزب الحاكم السوداني يتحدث عن «سياسات جديدة قادمة»

أكد رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني بالإنابة، أحمد هارون، اليوم السبت، أن المرحلة المقبلة من عمر الحزب ستشهد سياساتٍ جديدة، لكنه لم يكشف عنها.
وأعرب هارون عن «تقديره لجهود سلفه» فيصل حسن إبراهيم، خلال المرحلة الفائتة، التي «عبرت بالحزب إلى بر الأمان»، على حد تعبيره. ونقل الرئيس السوداني عمر البشير صلاحياته في رئاسة حزب «المؤتمر الوطني» لوالي شمال كردفان السابق، أحمد هارون، ليلة الجمعة.
وقال البشير، في خطاب نهاية الشهر الماضي، إنه اختار الوقوف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية. وتمت في المركز الرئيسي لحزب «المؤتمر الوطني» بالعاصمة الخرطوم إجراءات التسليم والتسلم بين هارون وفيصل الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الحزب للشؤون التنظيمية.
وشدد فيصل على اصطفاف قيادات «المؤتمر الوطني» خلف القيادة الجديدة، متمنياً لهارون النجاح في مهمته. وفرض البشير حالة الطوارئ بالبلاد، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات.
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