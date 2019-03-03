مظاهرات في إسرائيل تطالب نتنياهو بالاستقالة

مصراوي - تل أبيب- (د ب أ):

تظاهر مئات الإسرائيليين الليلة الماضية في القدس وتل أبيب لمطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة.

وتأتي الاحتجاجات بعد إعلان المدعي العام الإسرائيلي أنه يعتزم توجيه اتهامات بالفساد لنتنياهو. ومن غير الواضح متى ستعقد جلسة الاستماع الخاصة بنتنياهو. وقد يستغرق الأمر عاما حتى اتخاذ قرار نهائي بشأن توجيه الاتهام.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فقد حمل المحتجون لافتات، كتب على بعضها "وزير الجريمة".

وكان شركاء الائتلاف الحاكم، الذى يرأسه نتنياهو، وعدة أحزاب يمينية قد...