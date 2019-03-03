من سيستقبل مقاتلا من تنظيم الدولة الإسلامية وزوجته الجهادية اللندنية؟

مصراوي - بي بي سي:

ولد ياغو ريديك ونشأ في ضاحية ثرية في هولندا، لكنه تخلى عن كل شيء من أجل الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية.

يظهر ياغو في صور قديمة مراهقا مرحا يبتسم ويقود دراجة نارية، ويبدو من الصورة أنه بدأ بتربية ذقنه. غادر هولندا عام 2014 وهو الآن يواجه عقوبة السجن بسبب التحاقه بمنظمة إرهابية.

قد تبدو عروسه مألوفة، إنها شميمة بيغوم من شرق لندن التي يعتقد أنها تزوجته بعد أسبوع من وصولها إلى سوريا، وكانت في الخامسة عشرة.

وبات مصير الاثنين الآن مجهولا.

كان ريديك واحدا من 300 مواطن هولندي سافروا إلى سوريا والعراق ولا يزال...