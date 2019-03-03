"الطرق والكباري" تعلن رفع آثار انهيار كوبري "الجمال" وتحذر السائقين

مصراوي - كتب- أحمد نجيب:

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، فتح طريق إسكندرية الزراعي بالاتجاهيين في الساعات الأولى من صباح الأحد بعد رفع كافة الآثار الناتجة عن اصطدام سيارة نقل قادمة من القاهرة بكوبري مشاة كفر الجمال على طريق اسكندرية الزراعي بالكيلو ٣٢ القاهرة مساء أمس السبت وذلك فى اتجاه بنها.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن سيارة النقل كانت تحمل ونش بارتفاع يفوق الأطوال المسموح السير بها -خمسة أمتار ونصف- (رغم وجود لوحات إرشادية بالطول المسموح به قبل كل كوبري مشاه) مما أدى إلى سقوط كوبرى المشاة كفر الجِمال.

وأوضحت أن...