أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن "مقتل 21 مقاتلا مواليا للنظام السوري في هجوم لمسلحين على صلة بتنظيم "القاعدة" بشمال محافظة حماة بوسط سوريا". وكانت وكالة "سانا" فد أعلنت عن إحباط الجيش السوري محاولة تسلل مسلحين على محور لحايا معركبة بريف حماة الشمالي وكبدتهم خسائر بالعتاد والأفرا

كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: مقتل 21 مقاتلا مواليا للنظام بهجوم لمسلحين بمحافظة حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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