أوغلو: هناك الكثير من القوى التي تستهدف القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن "المحافظة على الوضع التاريخي والقانوني للقدس هي واحدة من أولويات سياستنا الخارجية، وهي قضية مقدسة بالنسبة لنا. سنبذل كل الجهود من أجل لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الظلم في القدس".

وخلال مؤتمر سفراء فلسطين في أوروبا، لفت أوغلو إلى أنه "طالما صعدت اسرائيل أنشطتها غير القانونية، فإننا سنواصل بذل مزيد من الجهد من أجل السلام والعدل على الصعيد الدولي بشأن القضية الفلسطينية".

وشدد على أن "هناك الكثير من القوى التي تستهدف القضية الفلسطينية وتنتهك القانون الدولي".