"السترات الصفراء" تمهد لـ"شهر كبير" من الاحتجاجات

اشتبك محتجون من حركة "السترات الصفراء"، خلال تظاهراتهم الأسبوعية كل يوم سبت، مع عناصر الشرطة الذين استخدموا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.

وبحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن وزارة الداخلية، أن التظاهرات سجلت مشاركة نحو 5600 شخص في أنحاء البلاد، بينهم 1300 في العاصمة باريس، وهو عدد أقل بكثير من 11600 متظاهر شاركوا في احتجاجات الأسبوع الماضي، وفق وزارة الداخلية.

وفي باريس خرج المتظاهرون للسبت السادس عشر على التوالي، بينهم شخصيات قيادية في حركة "السترات الصفراء" على غرار إيريك درويه وماكسيم نيكول في مسيرة سلمية تحت أنظار الشرطة، فيما جرى توقيف تسعة أشخاص بحلول فترة بعد الظهر.

ووقعت صدامات في كل من نيس وستراسبورغ وليل ونانت، واعتبر المنظمون أن تظاهرات هذا الأسبوع تمهد لـ"شهر كبير" من الاحتجاجات بمناسبة مرور أربعة أشهر على التحرك الأسبوعي، وانتهاء "النقاش الوطني" الذي دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون.