قرقاش: حضور قطر بالمحافل الدولية هامشي بسبب سياسة الدوحة مع محيطها

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش أن الحضور القطري في المحافل الدولية بات هامشيًا بسبب انعزال الدوحة عن محيطها العربي، لافتًا إلى أن "الرياض وشرم الشيخ وأبو ظبي لا تكاد ترى التمثيل القطري، وكاد يكون الحضور كالغياب".

وأشار قرقاش في تصريح له، إلى أنه يأسف لهذا الحال "وندرك أن أزمة المأزوم ليست باختيار مواطني قطر؛ بل لنرجسية لا منطق لها ولتوجهات سياسة تعمدت أن تؤذي جيرانها، والدوحة الآن تدفع ثمنها، هي خيارات مؤسفة لقيادة تقاعدت ولم تتقاعد، والجيل الحالي ما زالت أمامه فرصة للخلاص من هذا الإرث المأزوم".