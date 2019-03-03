أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش أن الحضور القطري في المحافل الدولية بات هامشيًا بسبب انعزال الدوحة عن محيطها العربي، لافتًا إلى أن "الرياض وشرم الشيخ وأبو ظبي لا تكاد ترى التمثيل القطري، وكاد يكون الحضور كالغياب".
وأشار قرقاش في تصريح له، إلى أنه يأسف لهذا الحال "وندرك أن أزمة المأزوم ليست باختيار مواطني قطر؛ بل لنرجسية لا منطق لها ولتوجهات سياسة تعمدت أن تؤذي جيرانها، والدوحة الآن تدفع ثمنها، هي خيارات مؤسفة لقيادة تقاعدت ولم تتقاعد، والجيل الحالي ما زالت أمامه فرصة للخلاص من هذا الإرث المأزوم".
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: حضور قطر بالمحافل الدولية هامشي بسبب سياسة الدوحة مع محيطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.