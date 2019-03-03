شمخاني: الجيش السوري والحشد الشعبي وأنصار الله والمقاتلين الإيرانيين أثبتوا أن الغرب ليس مركز العالم

حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني من اندلاع ثورات شعبية في دول المنطقة المتحالفة إذا استمرت في سياسة التحالف مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه "لن يكون أمام أميركا والدول المتحالفة معها في المنطقة سوى الهزيمة".

وأوضح شمخاني أن "الولايات المتحدة والغرب والدول الرجعية في المنطقة تستأجر عناصر إرهابية ومرتزقة لضرب جذور المقاومة في سوريا والعراق واليمن"، مؤكدًا أن "إيران ستنتصر على ترامب وسياسة العقوبات الأميركية".

وأشار شمخاني إلى أن "الجيش السوري والحشد الشعبي وأنصار الله والمقاتلين الإيرانيين أثبتوا أن الغرب ليس مركز العالم، وأن القوة الأميركية نمر من ورق قابل للانهيار".