الخارجية الإيرانية: الجزر الثلاث في الخليج جزء لا یتجزأ من إیران

أكد المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة بهرام قاسمي أن الجزر "الإیرانیة الثلاث في الخلیج، جزء لا یتجزأ من إیران التي لن تتنازل أبدًا عن حقها التاریخي في هذه الجزر".

ولفت قاسمي عقب اجتماع وزراء خارجیة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي، إلى أنه "في الیوم الختامي للاجتماع إذ تتم عادة دراسة الوثائق والمصادقة علیها، قدم وزیر خارجیة الإمارات نصًا تحت عنوان إعلان أبوظبي أراد التعریف به كإعلان ختامي ومن ثم المصادقة علیه دون الرجوع إلى وجهات نظر سائر الوفود الحاضرة، ما اضطر الوفدين الإیراني والباكستاني المشاركين للاحتجاج على هذا الأسلوب في إدارة الجلسة".

وأشار إلى أن "النص المقدم من قبل وفد الإمارات تضمن مزاعم فارغة حول الجزر الإیرانیة أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وواجه احتجاجًا شدیدًا من قبل الوفد الإیراني الذي غادر أعضاؤه الاجتماع، ما أدى إلى حدوث توتر في الاجتماع وانتهائه وخروج سائر الوفود تدریجیًا وبالتالي فشل الإمارات في تحقیق هدفها المخطط له مسبقًا ومطلبها اللامشروع".