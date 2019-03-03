جريح سوري في حادث سير على طريق عام زوق مصبح

سقط جريح من التابعية السورية بحادث سير فجرا بين سيارتين على طريق عام زوق مصبح كسروان وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جونية التي إستعملت الآت الإنقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب المصاب من داخل السيارة ونقله إلى مستشفى سيدة لبنان في جونية.

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