مصطفى علوش: وجود حزب الله بحد ذاته هو فساد

اشار القيادي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش الى ان الطرح الذي قدمه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله لا يستند الى الارقام، بينما رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة رد عليه بالارقام. واوضح ان الكلام عن محاربة الفساد هو مجرد كلام حتى الساعة، وفضل الله ركز على المالية فقط، ولم نعرف موقفه من موضوع مجلس الجنوب وصندوق المهجرين وكازينو لبنان وغيره من الملفات. ولفت الى ان حزب الله اغلق مؤسسة مجلس النواب سنة تقريبا ومنع المحاسبة ايام حكومة السنيورة.

ورأى علوش في حديث تلفزيوني، ان "وجود حزب الله بحد ذاته هو فساد"، والمقاومة الذي يتحدثون عنها هي "استلباص" لانها تملك كل الحقوق العسكرية، وهذا فساد بكل معنى الكلمة كما التعدي على الاملاك البحرية و"استلباص" الاموال العامة.