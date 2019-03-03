النشرة: انفجار نبع سريد في حاصبيا بعد 12 عاما من الجفاف

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أنه عند الطرف الجنوبي الغربي لجبل الشيخ وعلى إحدى التلال المشرفة على بلدة الماري في قضاء حاصبيا، انفجر نبع سريد الذ يشكل احد الروافد الأساسية لنهر الحاصباني قبل أن ينضم إلى نبع الوزاني.

ولفت رئيس بلدية الماري والمجيدية يوسف فياض إلى أن "تفجر نبع سريد جاء بعد جفاف استمر زهاء 12 عاما وهذا النبع على اهميته يشكل فأل خير لمزارعي الماري والقرى المجاورة وصولا حتى الحدود اللبنانية مع فلسطين"، مؤكداأ أن بلديته "ستعمل بكل إمكانياتها المتوفرة لاستغلال هذا النبع في ري المزروعات الصيفية التي تشكل مزيدا أساسيا في معيشة 90 بالمئة من أبناء الماري والجوار.