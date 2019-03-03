مصلحة الليطاني: مستوى المياه في بحيرة القرعون بلغ 857,74 مترا

أشارت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في نشرتها المائية لصباح يوم الاحد الى أن "مستوى المياه في بحيرة القرعون بلغ 857,74 مترا ومخزون المياه في بحيرة القرعون بلغ 219,7 مليون متر مكعب"، لافتة الى أن "تصريف نهر الليطاني بلغ 62,82 متر مكعب ثانية علما ان البحيرة ستبدأ بالتصريف في المفيض عند مستوى 858,02 متر".

هذا الاعلان نشرته المصلحة قرابة الساعة الثامنة صباحا الامر الذي يعني ان التصريف في المفيض قد بدأ مع استمرار تدفق المياه الى البحيرة.