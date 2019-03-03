البدء بإزالة العوائق والمكعبات الاسمنتية الموجودة على طريق القنطاري باتجاه الحمرا

بدأت الأجهزة المختصة بناء على توجيهات وزيرة الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن، بإزالة العوائق والمكعبات الاسمنتية الموجودة على طريق القنطاري باتجاه منطقة الحمرا في بيروت.

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