عبدالله: اي تشكيك بعمل مجلس الخدمة المدنية هو موقف يناقض مبدأ المساواة

اشار عضو كتلةو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "ان اي تشكيك بعمل مجلس الخدمة المدنية وكفاءته ونزاهته، لتبرير عرقلة إحقاق العدالة لمئات الشابات والشباب، هو موقف يناقض مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، ولا ينسجم مع روحية احترام المؤسسات الضامنة لتكافؤ الفرص. كيف نحصن روح المواطنة ونبقى متمترسين خلف الطوائف والمذاهب؟"

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