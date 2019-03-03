عطالله: الدول المانحة تنتظر منا محاربة الفساد ولا يمكن لفاسد أن يمثل طائفة

أكد المهجرين غسان عطالله "أنني أستغرب كل الحملات التي تحدث في وقت أن كل العالم والدول المانحة تنتظر منا محاربة الفساد خصوصا أنه لم يتم توجيه أي اتهام ولم يتم تسمية أحد"، مشيراً إلى أنه "إذا كان هناك قرار لبناء الدولة فيجب أن نضع بعض الخطوط، ولا يمكن لفاسد أن يمثل طائفة ولا يمكن تغطية أي فاسد تحت الذريعة الطائفية".

وخلال حديث إذاعي، أوضح أن "فكرة إنشاء مجلس محاسبة الرؤساء والوزراء هي فكرة رائعة وممتازة، ويجب أن نلمس ولو لمرة واحدة أن عناك تغييراً"، داعياً لأن "نضع معيارا من اليوم على الوزراء والنواب وحتى الموظفين في الإدارات العامة".

ولفت عطالله إلى أن "الست الدرجات نوع من الشعبوية، والوطن هو باخرة تغرق وما يحصل هو تأخير الموت وما حصل ليس شطارة"، معتبراً أن "لا عودة إلى الوراء في العلاقة مع "القوات اللبنانية" فنحن نتفق أحيانا مع بعضنا البعض ونختلف أحيانا".

وشدد على أنه "لنبني دولة يجب أن نتوقف عن التكسير بالوطن"، مؤكداً أن "الجو إيجابي والوزارات تلتقي بين بعضها البعض وليس حالة غريبة أن نجد أحداً يعترض في لبنان".

ولفت عطالله إلى "أنني أسمع رئيس الحكومة سعد الحريري وهو يقول أن العلاقة مع الرئيس ميشال عون ممتازة وأنا أراها فعلا ممتازة، والعلاقة جيدة مع الجميع بما في ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كانت زيارتي له ممتازة"، مشدداً على "أنني أرى جميع القوى نعمل بجدية من أجل إنجاح عمل الحكومة".

وأوضح أن "الأمور المالية خط أحمر، ولا يمكننا أن نكمل كما كان يحصل سابقا بميزانية مفتوحة".