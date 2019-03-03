ميشال ضاهر اتصل بوزيرة الطاقة لمعالجة موضوع فواتير الكهرباء

اشار مكتب النائب ميشال ضاهر في بيان، الى انه "بعد صدور فواتير الكهرباء عن استهلاك شهر كانون الثاني تبين بما لا يقبل الشك ان انخفاض قيمة الفواتير بعد فصل الفاتورتين وصل الى حدود 35 في المئة في بعض الأحيان وبخاصة على المنازل والمؤسسات التجارية التي يبلغ استهلاكها اكثر من 500 الف ليرة شهريا رغم زيادة اشتراك العداد والذي يبلغ 16650 ليرة مع ضريبة القيمة المضافة. ولكن اضافة هذا المبلغ عن غير وجه حق على الفواتير التي لا تتخطى قيمتها 75000 ليرة اخفى التخفيض الحاصل بمجمل الفاتورة. وقد تواصل النائب ضاهر اليوم مع معالي وزيرة الطاقة السيدة ندى البستاني التي وعدته بمعالجة سريعة لهذا الموضوع وبخاصة لذوي الدخل المحدود".

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