اشار النائب السابق اميل لحود تعليقا على زيارة الموفد الفرنسي المكلف متابعة مؤتمر "سيدر" الى لبنان، الى أن "غالبية ما نتج عن سيدر هي قروض يجب أن ترد مع فوائدها، ما يعني، في بلد قدراته المالية صعبة مثل لبنان ويعاني من دين متفاقم، أن القروض ستسدد عبر الخصخصة وبيع بعض القطاعات الإنتاجية، لذا نأمل في الا يكون المشروع الفرنسي القديم عاد ليطل من جديد عبر وسائل جديدة".
وأضاف لحود في بيان: "لفتنا في نتائج سيدر مشروع سكك حديد تربط لبنان بسوريا، وهذا أمر جيد على الصعيد الاقتصادي، ولكن أليس الأحرى البدء بالتواصل مع الحكومة السورية في ملفات ملحة، مثل عودة النازحين وغيرها؟ أم أن الهدف هو محاولة لفرنسا المستبعدة عن اعادة إعمار سوريا للدخول الى دمشق عبر سكة لبنان، فالأحرى هنا، ولو أننا ضد هذا المنطق، أن نحظى بهبات فرنسية لتطوير البنى التحتية وليس بقروض ستستعاد مرتين، مرة بتسديدها مع الفوائد ومرة من التلزيمات لشركات فرنسية".
وقال: "صحيح أن إيمانويل ماكرون يدرك أن في بلد مثل لبنان جعله الفساد أقرب الى الدكان، يمكنه يفعل ما يشاء، ولكن أليس هو من يحتاج فعلا الى مؤتمرٍ إنقاذي لوضعه الداخلي المتفاقم؟".
كانت هذه تفاصيل خبر اميل لحود: سيدر محاولة لفرنسا المستبعدة عن اعادة إعمار سوريا للدخول الى دمشق عبر سكة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.