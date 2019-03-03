الشرقية للدخان تبدأ الطرح العام لحصة من أسهمها بالبورصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

بدأت شركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" التابعة لقطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، تلقي أوامر الطرح العام لبيع حصة من أسهمها في البورصة وحتى يوم الثلاثاء، بعدما أعلنت تغطية الطرح الخاص على جزء من الأسهم يوم الجمعة الماضية.

وقالت الشركة في تقرير إفصاح أرسلته للبورصة اليوم إن طرحت عدد 5.062.500 سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 0.225% من أسهم رأس مال الشركة.

وحدد الشركة سعر الطرح النهائي بمبلغ 17 جنيهًا للسهم الواحد.

ومع بداية جلسة التداول صعد سهم الشرقية للدخان بنسبة 4.85% ليصل سعره إلى 17.5 جنيه في حين بلغ سعره عند الإغلاق 16.690 جنيه يوم الخميس الماضي.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام يوم الجمعة الماضية، تغطية الطرح الخاص لبيع 4.275% من أسهم الشركة 1.8 مرة بسعر 17 جنيهًا للسهم الواحد.

والشرقية للدخان، هي أول طرح يتم تنفيذه في البورصة، من الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، والتي تشمل أيضًا الإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأبوقير للأسمدة، وذلك بعد استبعاد الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".

وتتوقع الحكومة، تحقيق حصيلة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه من بيع 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، بحسب تصريح وزير قطاع الأعمال لمصراوي.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي، بطرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019، وذلك في إطار مطالبة الصندوق للحكومة بتقليل نسبتها الحاكمة في الشركات المملوكة للدولة.

وبتنفيذ طرح الشرقية للدخان، تكون الحكومة بدأت تنفيذ برنامج الطروحات بعد عام من إعلانه حيث أعلنت في مارس الماضي طرح حصص من 23 شركة وبنكًا في البورصة، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ الطرح في الربع الأخير من العام الماضي، لكنها قررت تأجيل التنفيذ بسبب أزمة الأسواق الناشئة وتراجع أسعار الأسهم في البورصة.

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