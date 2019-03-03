محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.4% إلى مستوى 14863 نقطة. وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.01%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.04%. وصعد أيضا المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.44%. كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.2% إلى مستوى 14803 نقطة، بنهاية تعاملات الخميس الماضي، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب. وبدأت شركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" التابعة لقطاع الأعمال العام اليوم، تلقي أوامر الطرح العام لبيع حصة من أسهمها في البورصة، بعدما أعلنت تغطية الطرح الخاص على جزء من الأسهم يوم الجمعة الماضية.

كانت هذه تفاصيل خبر البورصة تراتفع مع بداية التعاملات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.